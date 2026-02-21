Abruzzo perde il pilastro della neurologia | addio al dottor Antonio

Il dottor Antonio Serio, noto neurologo e neuroradiologo di Città Sant’Angelo, è morto giovedì 19 febbraio all'età di 73 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la città e per la regione, dove aveva dedicato gran parte della carriera alla cura dei pazienti e alla formazione dei giovani medici. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi, ricordando il suo impegno quotidiano in ospedale. La sua assenza si farà sentire nel settore sanitario locale.

Un Pilastro della Neurologia Abruzzese Scompare: Città Sant’Angelo Saluta il Dottor Antonio Serio. Città Sant’Angelo piange la scomparsa del dottor Antonio Serio, figura di spicco della neurologia e della neuroradiologia abruzzese, avvenuta giovedì 19 febbraio all’età di 73 anni. La sua dedizione alla cura dei pazienti e allo sviluppo del reparto di Neurologia presso la casa di cura Villa Serena ha lasciato un segno indelebile nella comunità medica e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Quarant’anni di Dedizione alla Cura Neurologica. La notizia della scomparsa del dottor Serio ha destato profondo cordoglio tra colleghi, pazienti e l’intera comunità di Città Sant’Angelo.🔗 Leggi su Ameve.eu La musica napoletana perde un pilastro: da Gigi D'Alessio a Finizio, i messaggi di addio per Vincenzo D'AgostinoVincenzo D'Agostino è morto, e la musica napoletana perde uno dei suoi protagonisti più rispettati. Morto il medico Antonio Serio, era primario di Neurologia a Villa SerenaIl medico Antonio Serio, primario di Neurologia a Villa Serena, è deceduto a causa di un infarto fulminante. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La musica napoletana perde un pilastro: da Gigi D'Alessio a Finizio, i messaggi di addio per Vincenzo D'Agostino. Incidente mortale sulla Statale 16 a Vasto: perde la vita Mario Lalli, 69 anni -TG News Abruzzo del 11/02/26 - facebook.com facebook Oggi l’Abruzzo perde una figura straordinaria e il mondo della scienza uno dei suoi protagonisti più autorevoli. La scomparsa del professor #AntoninoZichichi colpisce profondamente. Ha legato il suo nome ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, eccellenza x.com