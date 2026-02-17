Ladri rubano pepite in casa ma erano calcoli renali appena analizzati | derubato l' ex vicedirettore del Messaggero Veneto Giuseppe Ragogna

I ladri hanno svaligiato la casa di Giuseppe Ragogna a Pordenone pensando di rubare oggetti di valore, ma si sono trovati davanti a un colpo diverso. Dopo aver rovistato tra mobili e suppellettili, hanno portato via solo pochi contanti e una scatola con calcoli renali, che si sono rivelati un campione di pietre appena analizzato. Ragogna, ex vicedirettore del Messaggero Veneto, aveva lasciato la scatola sul tavolo senza immaginare che sarebbe stata il vero bottino dei ladri.

