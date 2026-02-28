La città saluta Toni Zavagno | in pensione il capo del Messaggero Veneto di Pordenone

La città di Pordenone si prepara a salutare Toni Zavagno, che dopo quarantatré anni lascia il suo ruolo di capo del Messaggero Veneto. Durante tutto questo tempo, ha seguito e raccontato le trasformazioni della città, del Friuli e delle aree circostanti, contribuendo a formare una parte significativa della storia locale attraverso il suo lavoro giornalistico.

Quarantatré anni con il Messaggero Veneto, una vita intera raccontando Pordenone, il Friuli e le loro trasformazioni. Dal primo marzo Antonio, per tutti Toni, Zavagno va in pensione e lascia la guida della redazione pordenonese del quotidiano, ruolo che aveva dal 3 aprile 2024. Una data spartiacque per il giornale e per chi, in questi decenni, ha imparato a riconoscerne lo stile sobrio, puntuale, mai sopra le righe. Classe 1962, nato l’11 febbraio a Spilimbergo, Zavagno entra al Messaggero Veneto giovanissimo, subito dopo le scuole superiori, quando il giornale aveva ancora il rumore dei piombi e delle linotype. Viene assunto come correttore di bozze a Udine, poi viene trasferito a Pordenone, dove di fatto si costruirà tutta la sua carriera. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

