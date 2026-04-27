Addio ad Adolfo Aristarain | scompare il maestro del cinema sociale

È morto a Buenos Aires il regista argentino Adolfo Aristarain, aveva 82 anni. La sua carrifera si è concentrata su temi legati alle tensioni politiche e alla democrazia in Sud America. La sua filmografia include diversi lungometraggi che hanno affrontato questioni sociali e politiche della regione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama cinematografico argentino e latinoamericano.

? Cosa sapere Il regista argentino Adolfo Aristarain è morto a Buenos Aires all'età di 82 anni.. La sua filmografia ha analizzato le tensioni politiche e la democrazia in Sud America.. A Buenos Aires è morto Adolfo Aristarain all’età di 82 anni, lasciando un vuoto profondo nel cinematografico del Sud America grazie a una carriera costruita sulla critica sociale e sull’impegno civile. Il regista argentino ha spento i suoi giorni nella capitale argentina, come confermato dai familiari. Nato il 19 ottobre 1943, Aristarain aveva iniziato il suo percorso professionale lavorando tra la Spagna e l’Argentina, ricoprendo ruoli tecnici fondamentali come assistente alla regia, tecnico del suono e montatore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio ad Adolfo Aristarain: scompare il maestro del cinema sociale Notizie correlate Leggi anche: Addio a Robert Duvall: scompare a 95 anni una leggenda del cinema, da Il Padrino ad Apocalypse Now Addio al maestro delle giuraie: scompare il custode del gusto localeLa comunità di Pont Canavese si è svegliata con il dolore per la scomparsa di Domenico Perotti, figura storica della pasticceria locale che ha...