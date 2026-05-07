A Villa Bardini, a Firenze, si è spento Lula, la gatta che per molti visitatori rappresentava più di un animale. Comoda tra i vialetti del giardino e spesso visibile ai visitatori, Lula era considerata una presenza familiare nel contesto del luogo, che affiancava il glicine in fiore e il panorama cittadino. La sua scomparsa è stata condivisa da chi frequentava regolarmente la villa e apprezzava la sua compagnia.

Firenze, 7 maggio 2026 – A Villa Bardini non era semplicemente una gatta. Per molti visitatori era parte stessa del luogo, presenza discreta e familiare tra i vialetti del giardino, il glicine in fiore e uno dei panorami più belli amati di Firenze. Oggi Villa Bardini ha salutato Lula, la storica mascotte che per oltre dieci anni ha accompagnato le giornate in uno dei luoghi simbolo del fascino di Firenze. L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sui social della villa, dove il ricordo della gatta ha immediatamente raccolto decine di messaggi affettuosi. “Oggi la mascotte di Villa Bardini, la presenza silenziosa che molti visitatori ricordano quanto il glicine, le rose e il panorama, ha attraversato il ponte dell’Arcobaleno”, si legge nel messaggio pubblicato online.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Lula, la gatta simbolo di Villa Bardini: “Mancherà a tutti noi”

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