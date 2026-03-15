Villa Bardini ospita la fioritura del glicine | orari date e prezzi per visitare il giardino di Firenze

A Villa Bardini a Firenze sta per sbocciare il glicine, attirando visitatori da tutta la regione. Il giardino, conosciuto come uno dei più belli d’Italia, apre le sue porte con orari, date e prezzi specifici per ammirare questa fioritura. La stagione è alle porte e i visitatori possono programmare la visita per godersi lo spettacolo dei fiori in piena fioritura.

Tutto è pronto per la fioritura del glicine a Villa Bardini a Firenze, uno dei giardini più belli d'Italia. Il picco si avrà tra qualche settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Glicine, come e quando fare la potatura dei due nodi per una fioritura abbondanteImmaginiamo per un momento quel pergolato che abbiamo sempre sognato, una cascata di lilla che scende leggera e profumata: sì, trasforma un... Visite guidate al Parco di Villa Durazzo Pallavicini per la fioritura del camelieto storicoSabato 28 febbraio riaprono i cancelli del Parco storico di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli, con una grande novità per i visitatori. Altri aggiornamenti su Villa Bardini Temi più discussi: Gli eventi di marzo 2026 in Toscana; Sembra un regno incantato, ma è il paradiso segreto dove la primavera dà spettacolo tra fiori e arte; 8 marzo, la giornata internazionale della donna. Dai musei gratis ai concerti: le iniziative a Firenze. Un percorso magico: Villa Bardini, arriva la fioritura del glicineFirenze, 4 aprile 2025 – Uno spettacolo meraviglioso che lascia senza fiato. Stiamo parlando della famosissima pergola del glicine di Villa Bardini. Tra metà aprile e i primi di maggio, ecco che si ... lanazione.it Firenze, l’arena cinematografica a Villa Bardini continua fino al 24 agostoFirenze, 25 luglio 2025 – Continua fino al 24 agosto con un ricco carnet di proposte la programmazione di Cinema in villa, l’arena estiva fiorentina con vista panoramica sulla città, sulla Terrazza ... lanazione.it FIRENZE, FIORITURA DEL GLICINE A VILLA BARDINI Il pergolato è lungo 70 metri e largo 4,6 metri e quando il glicine fiorisce diventa un vero e proprio tunnel colorato. Dal lilla al violetto, dall’azzurro malva al rosato, lo spettacolo della fioritura del glicine è a facebook