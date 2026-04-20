La Città dei Giovani Lettori travolge Villa Bardini | la cultura funziona quando è per tutti

Famiglie, bambini, ragazzi e adulti hanno preso d'assalto Villa Bardini per la giornata conclusiva della quarta edizione de "La Città dei Giovani Lettori", il festival di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano e la collaborazione della.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La Città dei Giovani Lettori: Daniele Fior e Cristina Bellemo alla Villa Bardini di Firenze; La città dei giovani lettori. Storie magiche per 1.500. E Pinocchio per il gran finale; Firenze, da domani con Aertssen e Jessen gran finale de La città dei giovani lettori; Il Salotto - Salone Internazionale del Libro di Torino.

Torna la Città dei giovani lettori. Parola ponte tra generazioni e cultureSentire le comunità. La parola si fa ponte, la letteratura forza aggregatrice di generazioni e culture: la quarta edizione de ’La Città dei Giovani Lettori’ è uno spazio prezioso di libertà, ... lanazione.it

La città dei giovani lettori. Storie magiche per 1.500. E Pinocchio per il gran finaleConcluso il festival di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon. Momento speciale: lettura musicata delle avventure del burattino di Collodi. . lanazione.it

Questa sera la nostra ospite sarà l’autrice Erica Cassano. Viene spesso definita un’autrice rivelazione perché, già al suo esordio, con il libro “La grande sete“ ha attirato molta attenzione per il suo stile maturo e vicino ai giovani lettori. Ha un grande capacit - facebook.com facebook

Un piccolo promemoria per tutti i giovani lettori: sabato 11 aprile, dalle 15 alle 17, torna il Gruppo di Lettura Ragazzi in #Delfini! Hai tra gli 11 e i 14 anni Ti aspettiamo per un pomeriggio di chiacchiere su libri, fumetti, film e storie da condividere insieme. x.com