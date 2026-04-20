La Città dei Giovani Lettori travolge Villa Bardini | la cultura funziona quando è per tutti

Da firenzetoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Famiglie, bambini, ragazzi e adulti hanno preso d'assalto Villa Bardini per la giornata conclusiva della quarta edizione de "La Città dei Giovani Lettori", il festival di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano e la collaborazione della.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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