Addio a Luciano Biondi | il dolore per il padre dell’agente Stefano

È deceduto Luciano Biondi, padre dell’agente Stefano, suscitando dolore tra chi lo conosceva. La sua scomparsa è stata annunciata senza dettagli sulle cause, e molti hanno espresso cordoglio attraverso messaggi pubblici. La notizia ha suscitato commozione tra amici e colleghi, che ricordano la figura di Biondi e il suo ruolo nella vita di Stefano. La famiglia Biondi si prepara a salutare una persona che ha lasciato un segno in chi lo ha conosciuto.

? Cosa scoprirai Come ha affrontato Luciano il dolore per la perdita di Stefano?. Chi ha espresso il cordoglio per la scomparsa del signor Luciano?. Cosa ha significato l'omaggio alla Polizia per la pace del padre?. Dove si terranno le esequie per il caro Luciano Biondi?.? In Breve Esequie previste giovedì 7 maggio alle ore 15 presso il Duomo di Cervia.. Giordano Biserni presidente Asaps esprime cordoglio alla moglie Loredana e alla figlia Marzia.. Il figlio Stefano era deceduto nel 2004 durante un servizio della Polizia Stradale.. Sede del Compartimento di Bologna recentemente intitolata alla memoria dell'agente scomparso.. Il decesso di Luciano, avvenuto ieri intorno alle ore 12, colpisce profondamente le forze dell’ordine e la comunità che gravitava attorno alla Polizia Stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Luciano Biondi: il dolore per il padre dell’agente Stefano Notizie correlate Leggi anche: Il cordoglio della Polizia, è morto il padre di Stefano Biondi: "Ha sostenuto l'enorme dolore per l'uccisione del figlio" Travolto in auto dai trafficanti di droga, la Polizia di Stato ricorda il sacrificio dell'agente Stefano BiondiNella mattinata di oggi la polizia di Stato ha partecipato alla cerimonia di commemorazione per la scomparsa di Stefano Biondi, agente scelto della...