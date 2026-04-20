Travolto in auto dai trafficanti di droga la Polizia di Stato ricorda il sacrificio dell' agente Stefano Biondi

Nella mattinata odierna, le forze dell’ordine hanno partecipato a una cerimonia in ricordo dell’agente scelto della polizia di Stato, deceduto in circostanze legate a un intervento contro il traffico di droga. L’agente, in servizio alla polizia stradale di Modena, era stato travolto da un’auto durante un’operazione e aveva ricevuto la medaglia d’oro al valor civile. La commemorazione si è svolta in un clima di rispetto e riconoscenza.

Nella mattinata di oggi la polizia di Stato ha partecipato alla cerimonia di commemorazione per la scomparsa di Stefano Biondi, agente scelto della polizia di Stato in servizio alla polizia stradale di Modena, medaglia d’oro al valor civile. Biondi perse la vita durante il servizio, a soli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate La Polizia di Stato ricorda l’agente Pischedda: "Francesco è stato un collega, un amico, un fratello"Oggi, 3 febbraio 2026, la Polizia di Stato ricorda l’assistente Francesco Pischedda, il poliziotto della Polizia stradale di Bellano, medaglia d’oro... La polizia ricorda l’agente Pischedda: "Francesco è stato un collega, un amico, un fratello"Oggi, 3 febbraio 2026, la Polizia di Stato ricorda l’assistente Francesco Pischedda, il poliziotto della Polizia stradale di Bellano, medaglia d’oro... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente in corso dei Mille, trentenne in monopattino investito e ucciso da un automobilista; Grave incidente nella notte in viale Certosa: uomo travolto da un'auto; Sono stato ferito durante una rapina. Si presenta insanguinato al commissariato, è grave; Travolto in piazza da un suv, 68enne gravissimo al Ca' Foncello. Muore durante lo sciopero in autostrada: autotrasportatore travolto da un autoL'incidente si è verificato nella zona di Caserta Sud poco prima dello svincolo per l'A30. A perdere la vita un 55enne ... casertanews.it Muore durante lo sciopero in autostrada: 55enne napoletano travolto da un'autoEra incolonnato in autostrada per aderire allo sciopero degli autotrasportatori che si protrarrà fino al 25 aprile, è sceso dal mezzo ed è stato travolto da un'auto. E' quantoaccadutosullaA1 zona Case ... napolitoday.it Sull’Etna finisce il “piano neve” della Polizia di Stato: dal 2 febbraio controlli, vigilanza e soccorso sulle piste per far rispettare il Codice delle nevi e garantire sicurezza a sciatori e appassionati. #Etna #News #Sci #PoliziaDiStato #Sicurezza facebook