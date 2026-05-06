Il cordoglio della Polizia è morto il padre di Stefano Biondi | Ha sostenuto l' enorme dolore per l' uccisione del figlio
La Polizia e amici della Polizia Stradale esprimono cordoglio per la scomparsa di Luciano, padre di Stefano Biondi, deceduto ieri alle 12. Luciano aveva affrontato con grande dolore la perdita del figlio, ucciso nel 2004 durante un intervento di servizio, travolto da trafficanti di droga. La sua morte ha suscitato commozione tra le forze dell’ordine e i conoscenti.
Grande dolore tra forze dell'ordine e amici della Polizia Stradale. Ieri alle 12 è deceduto Luciano, il papà di Stefano Biondi, agente che fu travolto e ucciso durante il servizio da dei trafficanti di droga nel 2004. Il padre Luciano, da quanto si apprende, era ammalato da tempo. Il funerale si.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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