Il cordoglio della Polizia è morto il padre di Stefano Biondi | Ha sostenuto l' enorme dolore per l' uccisione del figlio

La Polizia e amici della Polizia Stradale esprimono cordoglio per la scomparsa di Luciano, padre di Stefano Biondi, deceduto ieri alle 12. Luciano aveva affrontato con grande dolore la perdita del figlio, ucciso nel 2004 durante un intervento di servizio, travolto da trafficanti di droga. La sua morte ha suscitato commozione tra le forze dell’ordine e i conoscenti.