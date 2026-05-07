addio a leda fantini 90 anni nota insegnante e artista

È venuta a mancare a 90 anni Leda Fantini, nota insegnante e artista della zona. La sua presenza ha lasciato un segno nel panorama culturale e artistico di Fabbrico, dove ha svolto un ruolo di rilievo nel corso degli anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale, che ricorda con affetto il suo contributo nel campo dell’istruzione e dell’arte.

Un pezzo di storia locale se ne va con la scomparsa di Leda Fantini, insegnante e artista, personalità di spicco nell’ambito artistico e culturale di Fabbrico. Aveva 90 anni. L’intera comunità si stringe attorno alla sua famiglia e in particolare alla figlia, Elisabetta Pozzetti, assessore comunale in paese. Un anno fa era iniziato il tour di presentazioni e mostre del libro a lei dedicato, "La Leda: le vite sottosopra di Leda Fantini", scritto dalla figlia, che racconta la straordinaria storia di Leda. La pubblicazione sulla prof. Fantini propone elementi narrativi che dialogano con l’apparato fotografico, concorrendo a generare una preziosa e stimolante miscellanea, fedele specchio della ricchezza di interessi e collezioni della protagonista del racconto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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