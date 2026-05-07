E' deceduto a quasi 93 anni Giovanni Cervetti, noto come Gianni, figura di spicco nel panorama politico milanese e nazionale. Dopo aver ricoperto ruoli di rilievo nel Partito Comunista Italiano e successivamente nel PDS-Ds, Cervetti ha rappresentato un punto di riferimento per diverse generazioni di militanti e cittadini. La sua scomparsa segna la perdita di una personalità che ha lasciato un segno nel periodo della Prima Repubblica.

AGI - Se ne va un altro pezzo di storia di Milano e della Prima Repubblica. È morto, a quasi 93 anni, Giovanni Cervetti, per tutti Gianni, ex dirigente prima del Pci e poi del Pds-Ds. Nato nel 1933 a Milano, cresce nell’osteria dei genitori vicino Porta Magenta. Nel 1956 viene inviato dal Partito Comunista a studiare economia a Mosca, dove conosce la sua futura moglie, Franca Canuti. Rientra a Milano nel 1961 e, dopo qualche anno, la sua carriera politica decolla. La carriera nel Partito comunista. Dal 1969 al 1975 è segretario cittadino e provinciale del Pci, poi per quattro anni responsabile organizzativo nazionale, quindi dal 1979 al 1984 segretario del partito in Lombardia.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Addio a Gianni Cervetti, storico dirigente del Pci

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