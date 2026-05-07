Addio a Elio Mostallino | scompare il pilastro della Regione Sardegna

È scomparso Elio Mostallino, figura di rilievo nella pubblica amministrazione sarda. Per decenni ha ricoperto ruoli chiave nella gestione della burocrazia regionale, contribuendo a risolvere numerose questioni amministrative. La sua presenza ha caratterizzato molti aspetti della macchina amministrativa locale, lasciando un segno duraturo nel settore pubblico dell’isola. La sua scomparsa rappresenta una perdita per l’ambito pubblico e per chi ha lavorato con lui.

? Cosa scoprirai Chi era l'uomo capace di risolvere ogni nodo della burocrazia sarda?. Come ha influenzato la gestione della Regione attraverso i decenni?. Quale dolore privato stava affrontando il funzionario negli ultimi mesi?. Perché la sua scomparsa mette in crisi la memoria tecnica regionale?.? In Breve Decesso avvenuto a 75 anni dopo la recente perdita della moglie.. Esperienza decennale nel trasformare norme legislative in soluzioni per i cittadini.. Implicazioni per la continuità del sapere tecnico negli uffici di Cagliari.. Necessità per i nuovi funzionari di ricostruire il tessuto di competenze regionali.. Cagliari si risveglia con un senso di vuoto improvviso dopo la scomparsa di Elio Mostallino, storico funzionario della Regione Sardegna, avvenuta all’età di 75 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Elio Mostallino: scompare il pilastro della Regione Sardegna Notizie correlate Addio a Scaioli: scompare il pilastro della prevenzione cardiacaIl mondo della prevenzione medica in Emilia-Romagna piange una figura centrale dopo la scomparsa di Scaioli, presidente onorario dell’associazione... Addio a Renzo Travanut: scompare il pilastro della sinistra friulana? Cosa sapere Scompare a Udine Renzo Travanut, ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Cagliari, è morto Elio Mostallino: addio al decano dei funzionari della Regione; Cagliari saluta Natale e Vincenzo: in pensione i due super poliziotti.