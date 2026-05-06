Asl in lutto è morto a 67 anni l' ex collaboratore Dario Granchi | era in pensione da tre mesi

Un ex collaboratore dell'azienda sanitaria è deceduto all'età di 67 anni a causa di un malore improvviso. L'uomo si era ritirato dall'attività tre mesi prima della sua morte. La notizia ha causato dolore tra i colleghi e il personale, che ricordano la sua presenza all’interno dell’ente. La salma è stata trasferita presso la propria abitazione, mentre le autorità stanno conducendo le verifiche sul caso.

È morto a 67 anni, a causa di un malore improvviso, dopo esser andato in pensione appena tre mesi fa. Asl in lutto per la scomparsa di Dario Granchi, collaboratore amministrativo prima per la zona Bassa Val di Cecina e, negli ultimi anni, per la Società della Salute Valli Etrusche, diventando un.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate L’improvvisa scomparsa di Dario Granchi, era andato in pensione da tre mesiLivorno, 6 maggio 2026 – Lutto nel mondo sanitario per l’improvvisa scomparsa di Dario Granchi, 67 anni. Asl in lutto per Manuela Simonini: "Doti professionali e umane". Era in pensione da pochi anniLutto nel mondo sanitario apuano per la scomparsa di Manuela Simonini, da pochi anni in pensione, nell’ultimo periodo coordinatrice infermieristica...