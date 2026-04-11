Stafano De Martino ha ospitato due concorrenti durante una puntata di Affari Tuoi, dove sono apparsi anche due cantanti noti. Durante il gioco, i due artisti hanno accumulato un totale di 200 euro, non riuscendo a vincere somme più consistenti. Alla fine della trasmissione, hanno deciso di devolvere in beneficenza i 100 mila euro vinti da loro durante la partecipazione.

Questa la premessa di una puntata speciale e scoppiettante del programma di Rai1, andata avanti tra gag e colpo di scena finale. I due canta-concorrenti hanno infiammato lo studio giocando in tandem per devolvere il premio finale all’associazione Differenza Donna, che collabora con la fondazione dedicata a Giulia Cecchettin in numerosi progetti di contrasto alla violenza sulle donne. E non erano soli: per Gianni Morandi e Jovanotti (entrambi in procinto di iniziare un tour musicale) tra i «pacchisti» figuravano le figlie (Teresa per Lorenzo e Marianna per Gianni), Saturnino (bassista di Jovanotti), lo stylist di entrambi, Nick Cerioni, e ancora vocalist, musicisti e tecnici del suono. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gianni Morandi e Jovanotti ad Affari Tuoi vincono 100mila e li danno in beneficenza

Affari Tuoi, Morandi e Jovanotti vincono 100mila euro: le gag con De Martino e il colpo di scena del DottoreBologna, 10 aprile 2026 - Lo aveva annunciato Stefano De Martino nella puntata di ieri di ‘Affari tuoi’ (con protagonista il concorrente...

Morandi e Jovanotti ad Affari Tuoi: De Martino li testa per Sanremo?Gianni Morandi e Jovanotti saranno ospiti della puntata di Affari Tuoiche andrà in onda, sempre in access.

Temi più discussi: Gianni Morandi e Jovanotti ad Affari tuoi con le figlie, ospiti speciali di De Martino: le anticipazioni; A 81 anni Morandi stupisce ancora: nuovo singolo firmato Jovanotti e tour in tutta Italia; Affari Tuoi, Sanremo dietro Jovanotti e Morandi in studio? No, solo promozione; Gianni Morandi e Jovanotti concorrenti di Affari tuoi: tutto quello che c'è da sapere sulla puntata speciale.

Gianni Morandi e Jovanotti ad Affari Tuoi vincono 100mila e li danno in beneficenzaStafano De Martino ha accolto due concorrenti speciali. I due cantanti hanno giocato una partita non particolarmente fortunata ritrovandosi alla fine con 200 euro. Ma un misterioso pacco rosso ha salv ... vanityfair.it

Gianni Morandi e Jovanotti ad Affari tuoi con le figlie, ospiti speciali di De Martino: le anticipazioniSorpresa svelata ma effetto garantito. Due giganti della musica italiana irrompono nel game show di Rai 1 per una puntata fuori copione, affiancati dalle figlie Marianna e Teresa (e non solo). Le anti ... ilrestodelcarlino.it

C’è chi brucia le fotografie e chi infiamma gli ascolti! La puntata speciale di #AffariTuoi, con Jovanotti e Gianni Morandi, raggiunge numeri record: 27,5% e 5.444.000 spettatori su Rai 1. #LaRuotaDellaFortuna si ferma al 22,8% e 4.5 mln #AscoltiTv #Stefano x.com

Puntata speciale di Affari tuoi con ospiti Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti, che hanno regalato il montepremi della serata all’associazione di Gino Cecchettin - facebook.com facebook