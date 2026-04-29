Durante una recente puntata di Affari Tuoi, le gemelle siciliane Michela, Federica e Laura hanno vinto 75mila euro. Il pacco numero 15 ha superato la proposta di 47mila euro avanzata dal Dottore, creando un momento di sorpresa in studio. La scelta delle tre sorelle ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno assistito a un risultato inaspettato rispetto alle aspettative iniziali.

?? Cosa sapere Le gemelle siciliane Michela, Federica e Laura vincono 75mila euro ad Affari Tuoi. Il pacco numero 15 ha superato la proposta di 47mila euro del Dottore. Martedì 28 aprile, Stefano De Martino ha guidato una puntata di Affari Tuoi caratterizzata da un finale sorprendente per le tre sorelle gemelle siciliane, Michela, Federica e Laura, nonostante i continui tentativi del Dottore di indurre un cambio di strategia. L'appuntamento televisico su Rai1 si è aperto con un clima di grande vi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affari Tuoi: colpo di scena con le gemelle e il beffardo De Martino

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Le tre gemelle di San Vito Lo Capo vincono ad "Affari Tuoi" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook