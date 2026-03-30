Moige a Torino presenta ' Be Active' progetto contro la violenza di genere che coinvolge scuole piazze e supporto legale

Oggi a Torino, nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris, si è tenuta una tavola rotonda organizzata dal Moige dedicata al progetto 'Be Active'. L'iniziativa si rivolge alla prevenzione della violenza di genere e coinvolge scuole, piazze e servizi di supporto legale. All'incontro hanno partecipato esperti impegnati nelle tematiche di responsabilità maschile e sensibilizzazione.

Torino, 30 mar. - (Adnkronos) - Oggi presso la Sala Viglione di Palazzo Lascaris a Torino, il Moige ha partecipato alla tavola rotonda con gli esperti della prevenzione, consapevolezza, e responsabilità maschile. L'incontro ha visto al centro 'La Trappola Di Venere', un'iniziativa culturale dedicata alla prevenzione della violenza di genere realizzata dall'Associazione 'La Città delle Donne APS' in collaborazione con Gianluca Mech. A differenza degli approcci tradizionali, si legge in una nota, il progetto punta i riflettori sull'universo maschile e sui segnali psicologici e comportamentali che precedono le condotte violente, offrendo uno strumento prezioso per intercettare il fenomeno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Moige a Torino presenta 'Be Active', progetto contro la violenza di genere che coinvolge scuole, piazze e supporto legale Articoli correlati A Francavilla al Mare un progetto nelle scuole per educare all’affettività e prevenire la violenza di genereHa preso ufficialmente il via a Francavilla al Mare il progetto “Promuovere le pari opportunità: riconoscere e prevenire la violenza di genere”, un... Leggi anche: Un supporto contro la violenza di genere: sportello di ascolto del Cav "Fiorediloto"