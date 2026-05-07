' Acta - raccolta di immagini pensieri emozioni’ al via la mostra di Barbara Paoletti
Si presentano come ‘architetture emotive’ le opere di Barbara Paoletti protagoniste della mostra dal titolo 'Acta - raccolta di immagini, pensieri, emozioni’, che sabato 9 alle 11 sarà inaugurata alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara. L'esposizione sarà visitabile, con ingresso libero, fino.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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