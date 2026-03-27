Pensieri in giardino la nuova raccolta di poesie di Adelia Bernini

Bergamo. È un luogo luminoso con i fiori più belli, dove versi, arte e spiritualità si intrecciano in un dialogo costante, l’opera di Adelia Bernini dal titolo “Pensieri in giardino”, pubblicata nella collana “I Diamanti della Poesia” dell’Aletti Editore.”Il giardino, per me, è uno spazio di luce e di riflessione – spiega l’autrice che vive a Vertova-. È il luogo in cui respiro fragranze, assorbo colori, mi curo in silenzio. Lì i pensieri si muovono con calma, trovano ordine e serenità”. Dopo un tempo in cui questo giardino era solo un rifugio chiuso, un soliloquio nato per lenire le ferite del corpo e dello spirito, Adelia ha vinto la sua... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione della raccolta di poesie "Il silenzio degli alberi"Con Il silenzio degli alberi, Clarice Spadea ci invita a un viaggio poetico di rara intensità, dove la fragilità si trasforma in forza e la natura...

"Incontri all'imbrunire", la giovane autrice Elisa Spada presenta la raccolta di poesie "Dare voce alla voce"Taratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Al Vicolo...