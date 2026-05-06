Acque sotterranee contaminate sindaco Villa Literno | Sono pozzi privati

Il sindaco di Villa Literno ha espresso preoccupazione riguardo ai dati sulla contaminazione delle acque sotterranee nel territorio comunale. In particolare, ha precisato che si tratta di pozzi privati, senza indicare ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle cause dell’inquinamento. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali, che monitorano la situazione e valutano eventuali interventi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Villa Literno Valerio Di Fraia, si dice preoccupato per i dati relativi alla contaminazione delle acque sotterranee nel proprio territorio (LEGGI QUI). Specifica che “i superamenti delle sostanze cancerogene hanno riguardato pozzi privati, dai quali ancora si approvvigionano abusivamente molti cittadini, ma non la rete idrica comunale, cui si servono gli uffici e le strutture pubbliche”. Ciò non toglie che la situazione, spiega il primo cittadino, sia comunque da monitorare con attenzione, tanto che ha chiesto all’Asl di Caserta, che ringrazia per aver predisposto il piano straordinario ‘Villa Literno Salute’, di effettuare quanto prima campionature in tutte le strutture pubbliche, scuole comprese.🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Acque contaminate in Campania: allarme a Giugliano, Acerra e Villa LiternoScatta l’allarme ambientale in Campania dopo la scoperta di sostanze potenzialmente cancerogene nelle acque sotterranee di numerosi territori... Allarme acque contaminate nel casertano: picchi a Villa Literno. La Regione ordina verifiche urgentiÈ nel casertano che si concentra una delle situazioni più delicate emerse dall’allarme lanciato dalla Regione Campania sulle acque sotterranee... Panoramica sull’argomento Veleni nelle acque sotterranee, l’Asl lancia il piano straordinario «Villa Literno Salute»L'allarme scatta dalle profondità della terra, dove i dati raccolti dall’Università Federico II di Napoli hanno confermato una realtà inquietante: le acque ... cronachedellacampania.it Acque sotterranee contaminate, emergenza a Villa LiternoLa Regione Campania ha attivato verifiche urgenti sanitarie e ambientali dopo che la Federico II ha evidenziato la necessità di intraprendere azioni ... napoli.repubblica.it