ambito c06 palumbo cisal caserta scrive al capogruppo fdi in regione campania

Il Segretario Generale della CISAL Caserta, Ferdinando Palumbo, ha indirizzato una lettera al Capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Campania, On. Gennaro Sangiuliano, per rappresentare la grave situazione determinatasi nell'Ambito territoriale C06, con Comune capofila Aversa, a seguito della sospensione dei Piani Terapeutici Riabilitativi Individualizzati. Nella missiva, Palumbo lamenta l'interruzione dei servizi essenziali destinati alle persone con disabilità, circostanza che ha lasciato numerose famiglie prive di continuità assistenziale e di adeguati riferimenti sociosanitari, generando un diffuso stato di disagio e incertezza.

Ambito C06: stop ai trattamenti per i disabili, la Cisal insorgeLa Cisal esprime preoccupazione per la decisione di sospendere i trattamenti per i disabili nell’ambito C06 di Aversa.