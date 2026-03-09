Sei enti istituzionali hanno firmato un accordo di collaborazione per rimuovere i rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali delle province di Napoli e Caserta, nell’area conosciuta come Terra dei Fuochi. L’intesa prevede azioni coordinate tra le autorità locali e il commissario incaricato di intervenire sul territorio. L’obiettivo è intervenire in modo più efficace per ripulire le strade interessate dal fenomeno dei rifiuti abbandonati.

Firmato un accordo di collaborazione tra sei soggetti istituzionali per affrontare il problema dei rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali delle province di Napoli e Caserta, nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi. L’intesa è stata sottoscritta questa mattina presso la sede della struttura commissariale straordinaria a Caivano. L’obiettivo è contrastare in modo strutturato un fenomeno che da anni rappresenta un grave fattore di degrado ambientale e un rischio per la salute pubblica: l’abbandono sistematico di rifiuti lungo la viabilità provinciale. L’accordo prevede un sistema operativo coordinato tra istituzioni e società pubbliche per garantire interventi di rimozione, gestione e tracciabilità dei rifiuti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Terra dei Fuochi, protocollo di intesa tra province e commissario per rimuovere rifiuti dalle strade

