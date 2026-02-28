aperto il rubinetto dalla diga di montedoglio 200 litri al secondo per salvare il lago trasimeno

Alle 10 di questa mattina, in provincia di Perugia, è stato aperto il flusso dalla diga di Montedoglio, con un’uscita di circa 200 litri al secondo. Questa operazione avviene per mantenere il livello del lago Trasimeno, che si trova in condizioni di preoccupazione. L’azione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la regolazione delle acque del bacino.

Tuoro sul Trasimeno (Perugia), 28 febbraio 2026 – Poco dopo le 10 di questa mattina, sabato 28 febbraio, il "rubinetto" della diga di Montedoglio è stato ufficialmente aperto. Presso il potabilizzatore di Tuoro sul Trasimeno, la cerimonia di attivazione dell’adduzione ha segnato la fine di un'attesa durata anni e di mesi di lavori serrati per l'installazione del nuovo filtro e della vasca di compensazione. All'evento, celebrato come un passaggio storico per la sopravvivenza del bacino, hanno partecipato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, l’assessore Simona Meloni, i sindaci del comprensorio e i vertici di Afor, Eaut, Arpa e dell’Università di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Trasimeno, lago da salvare. Aperto l'impianto di adduzione da MontedoglioTuoro sul Trasimeno (Perugia), 28 febbraio 2026: la cerimonia di apertura dell'impianto di adduzione dell'acqua dalla diga di Montedoglio.

Emergenza Trasimeno, verso il primo impianto di filtraggio: "Avrà una portata di 200 litri al secondo"Avviata a Tuoro sul Trasimeno la predisposizione del cantiere per la messa in opera dell’impianto filtrante per l’adduzione dell’acqua da Montedoglio...

