Acqua di Montedoglio al Trasimeno Melasecche | Ritardi nella pubblicazione dei risultati di campionamento

Un rappresentante delle autorità ha annunciato che ci sono stati dei ritardi nella pubblicazione dei risultati intermedi relativi ai campionamenti delle acque provenienti dal bacino di Montedoglio, destinati al lago Trasimeno. La comunicazione riguarda esclusivamente i dati raccolti durante le analisi, senza indicare cause specifiche o tempistiche aggiornate per la pubblicazione. La questione riguarda la trasparenza e la tempestività delle informazioni relative alla qualità delle acque.

"Ritardi nella pubblicazione dei risultati intermedi del campionamento delle acque di Montedoglio per immissione nel lago Trasimeno". Il consigliere Melasecche ha presentato un'interrogazione per avere chiarimenti sul monitoraggio delle acque che dal Montedoglio si immettono nel Trasimeno, in.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate VIDEO | Patto Toscana-Umbria, aperta la condotta che dalla Diga di Montedoglio porta acqua al TrasimenoIl percorso che ha portato all’attivazione della condotta è stato preceduto da una fase di campionamenti e analisi scientifiche sulle acque di... Acqua da Montedoglio per il TrasimenoAvviata l’immissione nel Trasimeno dell’acqua proveniente da Montedoglio tramite un sistema di condotte che approda a Tuoro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Servizio idrico integrato, Bianchini: Costante attenzione in collaborazione con il gestore; Nasce Fondazione Acea: acqua, giovani e innovazione al centro della mission; Crisi del lago Trasimeno, deciso lo stop agli attingimenti idrici; PFAS, la Toscana avvia una maxi indagine su scarichi ed emissioni. L’acqua di Montedoglio al Trasimeno. Ma quanto costa all’Altotevere?Va bene l’acqua di Montedoglio verso il Trasimeno, ma a quale costo per l’Altotevere? Attorno a tale quesito si è sviluppato il botta e risposta in consiglio comunale tra l’assessore Mauro Mariangeli ... lanazione.it Da Montedoglio al Trasimeno mezzo milione di metri cubi d'acqua in un meseDopo un mese sono tornata questa mattina a Tuoro, presso il potabilizzatore, per verificare, per controllare, per vedere con i miei occhi il getto dell'acqua, il flusso e se tutto fosse a posto, anch ... ansa.it Trasimeno. Assessora Meloni: “Da Montedoglio immessi oltre mezzo milione di metri cubi d'acqua, contatore conferma 200 litri al secondo” “Dopo un mese sono tornata questa mattina a Tuoro, presso il potabilizzatore, per verificare, per controllare, per vedere facebook