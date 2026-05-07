Un giovane operaio di 29 anni di Corridonia è stato accusato di spaccio dopo che i genitori si sono recati in caserma e hanno consegnato quasi 90 grammi di hashish e poco più di due grammi di cocaina trovati nella sua abitazione. La scoperta ha portato all'apertura di un procedimento legale, senza ulteriori dettagli sulle successive fasi dell’indagine o eventuali misure adottate.

I genitori si erano presentati in caserma dai carabinieri con quasi 90 grammi di hashish e poco più di due grammi di cocaina che avevano trovato nella casa del figlio, un operaio di Corridonia di 29 anni. Ma da allora, il ragazzo si è rimesso in gioco, ora lavora e sta affrontando un percorso per disintossicarsi e ricominciare una nuova vita. Ieri in tribunale a Macerata era fissata l’udienza preliminare per valutare la denuncia presentata alla fine di marzo dell’anno scorso. I genitori avevano raggiunto la stazione dei carabinieri di Macerata e avevano consegnato spontaneamente l’hashish e la cocaina trovati all’interno dell’abitazione del figlio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accusato di spaccio dai genitori. Nuova vita per il giovane operaio

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