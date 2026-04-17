Un incidente sul lavoro si è verificato giovedì 16 aprile in un depuratore di Casale, provocando il decesso di un operaio di 67 anni. I colleghi lo hanno trovato senza vita durante il turno di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

VICENZA - Incidente sul lavoro nella giornata di giovedì 16 aprile: un operaio di 67 anni è morto durante il turno nell'area del depuratore di Casale. L'uomo, originario di Como, è stato trovato senza vita con traumi da caduta: stando a una prima ricostruzione l'uomo potrebbe essere precipitato da una scala. L'allarme dei colleghi A trovare il corpo senza vita sono stati i colleghi che, non vedendo arrivare il 67enne per la pausa pranzo, lo hanno cercato. Alcuni di loro lo hanno trovato esanime a terra e hanno immediatamente lanciato l'allarme ai soccorsi. Quando, però, i sanitari sono arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso della vittima.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente sul lavoro, operaio muore nel depuratore di Casale: il 67enne trovato senza vita dai colleghi

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