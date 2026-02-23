Banca Mps e Parmigiano reggiano | nuovo accordo per sostenere il credito alle imprese

Banca Monte dei Paschi di Siena e il Consorzio del Parmigiano Reggiano hanno firmato un accordo per facilitare il finanziamento alle aziende del settore. La causa è la necessità di sostenere la crescita e gli investimenti delle imprese che producono il formaggio. La banca mette a disposizione nuove linee di credito dedicate, offrendo condizioni più favorevoli. Questo passo mira a rafforzare la competitività delle aziende locali nel mercato globale. L'operazione coinvolge molte imprese della filiera.

Grazie all’introduzione di un sistema di garanzia evoluto, la Banca sviluppa un modello strutturato e innovativo di collaborazione con benefici per l’intera filiera agroalimentare Banca Monte dei Paschi di Siena e il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano hanno sottoscritto un nuovo protocollo di intesa per rafforzare gli strumenti di accesso al credito delle imprese del comparto. L’accordo introduce un modello strutturato di verifica, attestazione e valorizzazione delle forme di Parmigiano Reggiano DOP destinato alla costituzione del pegno rotativo a garanzia dei finanziamenti bancari. Il protocollo definisce, in modo puntuale, le attività di controllo quali-quantitativo, la procedura di attestazione delle partite di prodotto e le modalità di collaborazione tra Banca, Consorzio e consorziati, assicurando standard omogenei, trasparenza dei costi e maggior tutela, sia per gli operatori che per il sistema creditizio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Bnp Paribas e consorzio del Parmigiano reggiano: accordo per supportare le aziende della filieraBNL BNP Paribas ha stipulato un accordo con il Consorzio del Parmigiano Reggiano per offrire supporto alle aziende della filiera.

Accordo Ue-Mercosur, tutelate 57 Igp tra cui il Prosciutto di Parma, il culatello di Zibello e il Parmigiano ReggianoDopo lunghi negoziati, gli ambasciatori dell'Unione Europea hanno approvato l'Accordo Ue-Mercosur, che tutela 57 Indicazioni Geografiche Protette, tra cui il Prosciutto di Parma, il culatello di Zibello e il Parmigiano Reggiano.

