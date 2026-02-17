Acciai Speciali Terni referendum per il contratto nazionale metalmeccanici | la ‘parola’ alle tute blu

Acciai Speciali Terni ha aperto i seggi per il referendum sul nuovo contratto nazionale metalmeccanici, firmato il 22 novembre 2022 da Federmeccanica, Assistal e i sindacati Fim, Fiom e Uilm. La decisione arriva dopo settimane di discussioni tra i rappresentanti dei lavoratori e le aziende del settore. I dipendenti sono chiamati a esprimersi sulla proposta contrattuale che riguarda circa 1.200 operai della fabbrica. La consultazione riguarda anche le condizioni di lavoro e i eventuali aumenti salariali previsti dal nuovo accordo.

Seggi aperti ad Arvedi Acciai Speciali Terni per il referendum inerente all'approvazione del contratto nazionale dei metalmeccanici industria, sottoscritto da Federmeccanica-Assistal e i sindacati di Fim, Fiom, Uilm sabato 22 novembre dello scorso anno. Le urne resteranno aperte nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20 febbraio. Il contratto era scaduto a giugno del 2024, ed è stato rinnovato dopo 17 mesi con una mobilitazione dei lavoratori che hanno scioperato per 40 ore complessive. Le parti sociali ed imprenditoriali sono tornate al tavolo il 15 luglio, grazie alla mobilitazione. Dopo la firma i segretari nazionali di Fim, Fiom, Uilm avevano sostenuto che era stata: "Una trattativa molto sofferta, ma siamo riusciti a superare le distanze e a firmare un buon contatto.

