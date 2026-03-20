accecato dalla gelosia condannato

Un uomo di origine straniera residente a Siena ha atteso il verdetto in tribunale, prima seduto fuori dall’aula e poi al banco degli imputati. Il pubblico ministero ha richiesto una condanna di due anni senza sospensione della pena. La decisione è arrivata dopo un procedimento legale in cui si è discusso di un episodio legato a una forte gelosia.

Ha atteso il verdetto in silenzio, prima seduto fuori dall’aula e poi al banco degli imputati. Il pubblico ministero Serena Menicucci aveva chiesto la condanna dell’uomo, straniero ma vive a Siena, a due anni senza la sospensione della pena. Il difensore, Alessandro Betti, si era opposto cercando di smontare quanto emerso dal dibattimento e il quadro dei presunti maltrattamenti nei confronti della moglie, anche alla presenza del figlio che all’epoca dei fatti denunciati, fra il giugno 2022 e il luglio 2023, aveva solo 7 anni. Il collegio Frangini ha deciso una pena di 2 anni ma con sospensione condizionale. Non corre il rischio di andare in cella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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