Accecato dalla gelosia svuota una birra in testa alla compagna

Durante una festa dell’8 marzo, un uomo ha reagito con violenza nei confronti della compagna, svuotandole una birra in testa. In quella stessa occasione, avrebbe mostrato un comportamento inappropriato con altri invitati presenti alla celebrazione.

Durante una giornata in compagnia in occasione dell'8 marzo avrebbe mantenuto un comportamento non corretto con altri invitati al party. Una volta rientrati a casa per punirla l'ha fatta inginocchiare, l'ha presa per il collo e le ha versato in faccia una lattina di birra. Domenica, giorno della festa delle Donne, i poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno arrestato un 32enne cittadino romeno, con precedenti penali e di polizia per furti aggravati ed in concorso, autore di maltrattamenti nei confronti di una donna di trent’anni, anch'essa romena, con cui aveva già in passato convissuto e verso la quale era stato già ammonito con provvedimento del questore di Padova Marco Odorisio a cessare dal porre in essere ulteriori comportamenti aggressivi nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

“Ho visto il mio primo omicidio a nove anni. Mi hanno caricato una pistola in testa, ero accecato dalla rabbia e pensavo solo a vendicarmi”: Luchè a Sanremo 2026 con “Labirinto”Il rapper in gara con “Labirinto”, nella serata delle cover, duetterà con Gianluca Grignani, sulle note di “Falco a metà” “Ho visto il mio primo...

Leggi anche: Accecato con spray urticante e accoltellato in testa mentre è a terra: così una baby gang ha tentato di uccidere un ventenne