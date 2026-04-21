Kate Middleton non può scegliere liberamente cosa indossare, anche per motivi di protocollo e rappresentanza. Essere Principessa del Galles comporta infatti delle restrizioni riguardo ai capi di abbigliamento che può sfoggiare pubblicamente. Recentemente, è stato segnalato che un particolare abito trasgressivo non può più essere indossato, poiché non si conforma alle regole ufficiali di immagine e comportamento richieste dal ruolo.

Kate Middleton non può indossare quello che vuole. Essere Principessa del Galles comporta degli obblighi, anche nel look. Ci sono capi che può indossare solo in certe circostanze, altri che può scegliere nella vita privata, anche se preferibilmente vanno evitati e altri ancora che sono decisamente vietati. Tra questi ultimi rientrano i mini dress. Eppure c’è stata un’occasione semi-formale in cui l’abbiamo vista con vestito cortissimo e aderente, subito fatto sparire dal suo armadio. Kate Middleton, il suo immenso guardaroba. Kate Middleton è sicuramente una delle donne più invidiate al mondo, almeno per quanto riguarda il suo guardaroba che comprende centinaia di capi griffati, di ogni tipo, dagli abiti da sera ai jeans, dalle giacche low cost ai tailleur da migliaia di euro.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, l’abito trasgressivo che non può mai più indossare

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