il concerto-preghiera magnificat con badrya razem giovanni falzone e roberto olzer mercoledì 25 febbraio nella chiesa di san fedele

Badrya Razem, Giovanni Falzone e Roberto Olzer partecipano al concerto-preghiera Magnificat, che si tiene mercoledì 25 febbraio nella chiesa di San Fedele. La serata include musica sacra e improvvisazioni, attirando un pubblico appassionato di musica e spiritualità. L’evento si inserisce nel ricco calendario di iniziative culturali organizzate a Milano, dedicato a valorizzare incontri tra musica e fede. La chiesa si prepara ad accogliere numerosi spettatori per questa esibizione speciale.

MILANO – Piano Olimpico è il fitto programma di eventi (concerti di classica, jazz e world music, spettacoli di danza, laboratori musicali ma non solo) organizzato dall’Orchestra da Camera Canova, dall’associazione culturale Musicamorfosi e da DANCEHAUSpiù, il centro nazionale di produzione della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Il Roberto Olzer Trio feat. Fulvio Sigurtà a Domodossola con il concerto "Aurora"Sabato 7 febbraio, l’auditorium della scuola media Floreanini di Domodossola accoglie il concerto del Roberto Olzer Trio con Fulvio Sigurtà. Concerto “Aurora” del Roberto Olzer Trio a Domodossola: l’arte della musica in tre attiQuesta sera a Domodossola il Roberto Olzer Trio sale sul palco per un concerto che promette emozioni. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Piano Olimpico a Milano: il concerto-preghiera Magnificat con Roberto Olzer, Badrya Razem e Giovanni Falzone; In San Fedele il concerto-preghiera Magnificat con Badrya Razem, Giovanni Falzone e Roberto Olzer; Il Magnificat in Cattedrale: inno alla rinascita per ricordare Davide Gaetano D’Accolti a dieci anni dalla tragica scomparsa; Piano Olimpico: il concerto-preghiera a Teglio. Magnificat, il concerto-preghiera che invoca la salvezza dei popoli va in scena nella chiesa di San FedeleLo spettacolo, nuova tappa di Piano Olimpico, si terrà il 25 febbraio alle ore 21 a Milano: protagonisti la cantante Badrya Razem, il trombettista Giovanni Falzone e l’organista Roberto Olzer. Ingre ... msn.com Piano Olimpico a Milano: il concerto-preghiera Magnificat con Badrya Razem, Giovanni Falzone e Roberto Olzerpoliticamentecorretto.com - Piano Olimpico a Milano: il concerto-preghiera Magnificat con Badrya Razem, Giovanni Falzone e Roberto Olzer ... politicamentecorretto.com Nella tregua olimpica – Preghiera e concerto interreligioso a Milano Giovedì 12 febbraio a Milano, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, la Consulta Interreligiosa di Regione Lombardia promuove due momenti ispirati all - facebook.com facebook