A scuola di sicurezza economica La Guardia di Finanza in cattedra

La Guardia di Finanza ha avviato una serie di incontri nelle scuole di Monza e Brianza, coinvolgendo studenti di diverse età, dalle elementari alle superiori. Durante gli incontri, i finanzieri spiegano concetti di legalità economica e sicurezza finanziaria. Le lezioni si svolgono in aula, con interventi diretti e materiali informativi distribuiti agli studenti. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sui temi legati alla legalità e alla tutela delle risorse economiche.

Fiamme gialle in cattedra per insegnare la legalità economica in una serie di incontri con gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a Monza e Brianza. Li ha promossi il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza, nell’ambito di un progetto organizzato con l’Ufficio scolastico territoriale e il ministero dell’Istruzione. Obiettivo: illustrare l’attività istituzionale del corpo per diffondere il concetto di "sicurezza economica e finanziaria". Gli incontri hanno interessato gli istituti monzesi Carlo Porta e Mosè Bianchi, nonché le scuole De Amicis di Lissone, De Pisis di Brugherio, Leonardo da Vinci...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A scuola di sicurezza economica. La Guardia di Finanza in cattedra Notizie correlate Leggi anche: La Guardia di finanza sale in cattedra. Lezione di legalità all’istituto Volta Una nuova caserma per la Guardia di Finanza a Faenza, c'è l'intesa: "Un passo importante per la sicurezza"Oggi, nella sala “Bigari” del Comune di Faenza, si è svolto l’incontro conclusivo tra il comandante regionale Emilia Romagna della Guardia di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A scuola di sicurezza economica. La Guardia di Finanza in cattedra; Al Festival dei Giovani un primo momento celebrativo del Centenario della Scuola Nautica della Guardia di Finanza; Educazione alla legalità economica, incontri delle Fiamme gialle in otto scuole di Monza e Brianza; La guardia di finanza entra nelle scuole per parlare con gli studenti. A scuola di sicurezza economica. La Guardia di Finanza in cattedraEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Sicurezza: Campus Bio-Medico, al comandante generale della Guardia Di Finanza Andrea De Gennaro il premio Sine CuraIn occasione della XVIII edizione del Master in Homeland Security, all’Università Campus Bio-Medico di Roma, il comandante generale della Guardia Di Finanza, generale Andrea De Gennaro, ha ricevuto il ... agensir.it TRAFFICO DI DROGA DAL CARCERE: BLITZ DI POLIZIA E GUARDIA DI FINANZA Nove misure cautelari tra Rovigo, Vicenza, Padova e Treviso nell’ambito di una maxi indagine sul traffico di stupefacenti. Secondo gli investigatori, un detenuto avrebbe contin - facebook.com facebook Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza. #Forlì #NoiconVoi x.com