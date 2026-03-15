La Guardia di finanza sale in cattedra Lezione di legalità all’istituto Volta

La Guardia di Finanza ha tenuto una lezione all’IIS Volta di Sassuolo, coinvolgendo circa ottanta studenti delle classi terze, quarte e quinte. L’evento si è svolto nell’aula magna dell’istituto e ha visto la partecipazione della Compagnia di Sassuolo della Guardia di Finanza. I militari hanno illustrato aspetti legati al ruolo e alle attività dell’ente.

La Guardia di Finanza in cattedra all’IIS Volta. L’aula magna dell’istituto sassolese ha ospitato un seminario, rivolto a circa ottanta studenti delle classi terze, quarte e quinte, che ha visto la partecipazione della Compagnia di Sassuolo della Guardia di Finanza. Guidata dal Capitano Massimiliano Carrieri, insieme al M.A. Marco Santochirico e al maresciallo Filippo Pio Rignanèse, la riflessione ha preso le mosse dai principali fondamenti della Costituzione Italiana, sottolineando come il rispetto delle regole economiche sia fondamentale per una società equa. Durante il seminario è stato illustrato l’impatto negativo di fenomeni come... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Guardia di finanza sale in cattedra. Lezione di legalità all’istituto Volta Articoli correlati Leggi anche: A lezione di legalità con la Guardia di Finanza A lezione di legalità con i Carabinieri, al "Calvi" in cattedra salgono le diviseIncontro con sei classi prime dell'Istituto Tecnico: 147 ragazzi a confronto con l'Arma su bullismo, sicurezza online e rispetto delle regole Non una... Tutto quello che riguarda La Guardia di finanza sale in cattedra... Temi più discussi: Carburanti, la Guardia di Finanza rafforza i controlli sulla filiera; Concorso Guardia di Finanza Allievi Ufficiali 2026 da 69 posti: ecco gli esiti della prova di preselezione; Concorso Guardia di Finanza 2026: 983 posti per Allievi Marescialli; La Guardia di Finanza torna a Cinecittà: acquisiti documenti sulla serie M. Il figlio del secolo e il film Queer. Frode fiscale, la guardia di finanza di Udine sequestra 64 mila litri di gasolioIl carburante era trasportato all'interno di due vagoni ferroviari, che si trovavano in un'area intermodale a Verona, provenienti dall'Est Europa ... rainews.it Operazione della Guardia di Finanza contro le frodi informaticheLa Guardia di Finanza, attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ha reso noto di aver smantellato un’organizzazione criminale operante tra Italia e ... zon.it LaPresse. . Napoli, maxi blitz della Guardia di Finanza a San Giorgio a Cremano: scoperto "showroom" del falso di 530 mq. Sequestrati 25.000 capi contraffatti di grandi griffe (Gucci, Louis Vuitton, Rolex). Denunciate 4 persone: smantellata la rete dei grossisti. facebook 4 turisti giapponesi si sono seduti all’Osteria da Luca, locale veneziano e hanno ordinato una frittura di pesce, quattro fiorentine e due calici di vino. Il conto è stato 1.143 euro. I 4 sono rimasti senza parole e li hanno spinti a chiamare la Guardia di Finanza. x.com