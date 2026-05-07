A Schwazer non basta il record italiano nella maratona | Mi hanno appena detto che non andrò all’Europeo Non voglio polemizzare

Il marciatore ha migliorato il record italiano nella maratona con un tempo sotto le tre ore, ma ha ricevuto una comunicazione che gli impedisce di partecipare all’Europeo. In una dichiarazione, ha affermato di non voler polemizzare sulla decisione. La sua prestazione rappresenta un risultato importante, anche se non potrà essere inserita nella gara continentale. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di atletica leggera.

Si è avvicinato al muro delle tre ore nella maratona dei marciatori stabilendo il nuovo primato italiano ma – per scelta della federatletica – Alex Schwazer, 41 anni e una nuova carriera dopo il lunghissimo stop per una squalifica doping sempre molto discussa, non andrà agli Europei di marcia a Birmingham del prossimo agosto. Non gli è bastato il recente exploit, il record azzurro di 3 ore, 1 minuto e 55 secondi sulla 42,195 chilometri. “Me lo ha comunicato il dt La Torre – dice al telefono con l’ANSA il campione olimpico della 50 a Pechino 2008 – Non voglio polemizzare. La Torre mi ha detto che la federazione vuole portare i primi tre italiani classificati alla coppa del mondo, è una scelta che rispetto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Schwazer non basta il record italiano nella maratona: “Mi hanno appena detto che non andrò all’Europeo. Non voglio polemizzare” Notizie correlate Alex Schwazer, l'impresa in Germania: record italiano nella maratona di marciaA 41 anni, Alex Schwazer torna e vince segnando il record italiano nella maratona di marcia a Kelsterbach, in Germania, con il tempo di 3h01'55". Sawe riscrive la storia della maratona. E Schwazer firma il record italiano nella marciaAGI - Il keniano Sabastian Sawe entra nella storia dello sport per essere diventato il primo uomo a correre la maratona in meno due ore. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alex Schwazer non sarà convocato per gli Europei di atletica. Non basta la miglior prestazione continentale del 2026; Schwazer: 'Io non convocato per gli Europei, ma non mi fermo'; Foto: Schwazer 'io non convocato per Europei ma non mi fermo'; Schwazer escluso dagli Europei: record inutile per Birmingham. Alex Schwazer non sarà convocato per gli Europei di atletica. Non basta la miglior prestazione continentale del 2026Alex Schwazer non parteciperà agli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. A comunicarlo è stato ... oasport.it Schwazer fuori dagli Europei: non basta il miglior tempo europeo del 2026Alex Schwazer non sarà convocato per gli Europei 2026 di atletica, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto . A comunicarlo è lo stesso marciatore altoates ... sportface.it Per Alex Schwazer non c'è posto in Nazionale Alcune normative rappresentano uno scoglio insuperabile. Ecco di cosa si tratta - facebook.com facebook Schwazer, tramonta il sogno degli Europei: «La federazione di atletica ha fatto altre scelte, io proseguo a marciare» x.com