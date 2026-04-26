Sawe riscrive la storia della maratona E Schwazer firma il record italiano nella marcia

Sabastian Sawe ha stabilito un nuovo record mondiale, diventando il primo uomo a completare una maratona in meno di due ore. La corsa si è svolta in un circuito appositamente preparato, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Nel frattempo, nella marcia, il record italiano è stato battuto da un atleta nazionale, che ha raggiunto una performance significativa nel settore. Entrambi gli eventi sono stati segnalati come momenti importanti nel panorama sportivo.

AGI - Il keniano Sabastian Sawe entra nella storia dello sport per essere diventato il primo uomo a correre la maratona in meno due ore. Questa mattina a Londra il 31enne keniano ha vinto la gara in 1 ora 59'30", crono che migliora di 65 secondi il precedente record stabilito nel 2023 a Chicago dal keniano Kelvin Kiptum. Sawe è allenato dal tecnico italiano Claudio Berardelli. Nell'autunno del 2019 il keniano Eliud Kipchoge aveva corso al Prater a Vienna in 1 ora 59'40 ma il crono non è stato ufficializzato perchè ottenuto con l'ausilio di altri atleti e insegne luminose per restare sotto le due ore Impresa di Alex Schwazer. Intanto, a Francoforte, va segnalata la sensazionale prestazione di Alex Schwazer che ha stabilito il nuovo record italiano della maratona di marcia.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sawe riscrive la storia della maratona. E Schwazer firma il record italiano nella marcia Notizie correlate Impresa di Schwazer, record italiano nella maratona di marciaAGI - Sensazionale prestazione di Alex Schwazer che a Francoforte ha stabilito il nuovo record italiano della maratona di marcia. Maratona di Londra, Sawe fa la storia: muro delle 2 ore abbattuto, nuovo record del mondo(Adnkronos) – Alla maratona di Londra 2026 di oggi, domenica 26 aprile, è stata scritta la storia dell'atletica. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Sei record in quattro mesi: l’Europa riscrive la storia dei 10 chilometri; 3I/ATLAS: la cometa vecchia 12 miliardi di anni. Maratona di Londra, Sawe fa la storia: muro delle 2 ore abbattuto, nuovo record del mondoAccetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. (Adnkronos) – Alla maratona di Londra 2026 di oggi, domenica 26 aprile, è stata scritta la storia dell’atletica. Per la prima volta un ... pianetagenoa1893.net Clamoroso a Londra! Per la prima volta un uomo sotto le 2 ore nella maratona. L'impresa di Sawe in 1h59'30Per il 31enne keniano allenato dall'italiano Berardelli è il quarto successo in 4 gare. C'era riuscito anche Kipchoge ma in una gara non ufficiale e con vari ausili ... gazzetta.it ABBIAMO ASSISTITO ALLA STORIA A LONDRA! Il primo uomo a scendere sotto le due ore in maratona è Sebastian Sawe, corridore keniano che riscrive la storia a Londra con il tempo di 1h59:30 - facebook.com facebook