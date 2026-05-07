A San Lazzaro si puliscono parchi e strade col Pedibus

Sabato 9 maggio, dalle 15 alle 17, il Parco Pasotti di San Lazzaro di Savena diventerà il punto di partenza di "Puliamo San Lazzaro insieme al Pedibus", un pomeriggio di pulizia urbana e cittadinanza attiva organizzato dal Comune in collaborazione con i coordinatori dei Pedibus. L'iniziativa è la.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

San Lazzaro, donna investita: trauma cranico e volo d’urgenza col DragoUn violento impatto tra un’auto e una pedone ha scosso la tranquillità di San Lazzaro, nella zona di Sarzana, durante la tarda mattinata di oggi.

San Lazzaro, un museo che non si può dimenticareDovremmo tutti rivolgere lo sguardo su qualcosa che ha segnato la storia della nostra città, un luogo molto particolare: il museo di storia della...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Puliamo San Lazzaro insieme al Pedibus; Redditi, ecco la classifica dei Comuni in Emilia-Romagna. E i Paperoni vivono a San Lazzaro; ERBORISTERIA IN FESTA: a San Lazzaro il 16 e il 17 maggio; Procedimento Unico finalizzato all’approvazione del progetto di opera pubblica Bicipolitana lungo la Via Emilia nel territorio di San Lazzaro Di Savena tratta Idice – Ozzano dell'Emilia (loc. Campana).

Puliamo San Lazzaro insieme al Pedibus: sabato la prima iniziativa nata da San Lazzaro si-cura di séSabato 9 maggio, dalle 15 alle 17, appuntamento al Parco Pasotti, per Puliamo San Lazzaro insieme al Pedibus, un pomeriggio di cammino, cura del territorio e cittadinanza attiva promosso dal Comune ... sassuolo2000.it

A San Lazzaro si puliscono parchi e strade col PedibusIl 9 maggio famiglie e studenti a piedi tra parchi e strade per raccogliere rifiuti. Prima iniziativa nata dal percorso partecipativo comunale ... bolognatoday.it

L'Idea di Pianoro. . CENA ROSSOBLU: UN GRANDE SUCCESSO. È piena la Sala dell'Arci di San Lazzaro di Savena, quando inizia la Cena Rossoblu, con il presidente del Bologna Club di Pianoro a fare gli onori di casa. Ospiti d'onore Michele Paramatti e Ri - facebook.com facebook