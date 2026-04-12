San Lazzaro donna investita | trauma cranico e volo d’urgenza col Drago

Nella tarda mattinata di oggi, a San Lazzaro, una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori che hanno stabilizzato la donna, trasportandola in codice rosso al vicino ospedale a bordo di un'ambulanza con l'elicottero Drago. La donna ha riportato un trauma cranico e si trova sotto osservazione. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Un violento impatto tra un’auto e una pedone ha scosso la tranquillità di San Lazzaro, nella zona di Sarzana, durante la tarda mattinata di oggi. L’incidente ha coinvolto una donna anziana che, colpita da un’utilitaria nei pressi della chiesa locale, è stata sbalzata al suolo riportando lesioni cerebrali importanti. La gravità del quadro clinico ha richiesto l’attivazione immediata dei soccorsi aerei per il trasferimento d’urgenza verso i centri specializzati di Genova. L’intervento dei soccorsi e la catena del primo aiuto. Le dinamiche del sinistro sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, impegnate a ricostruire con precisione la responsabilità dell’evento avvenuto nei pressi del luogo di culto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Lazzaro, donna investita: trauma cranico e volo d’urgenza col Drago Leggi anche: Investita mentre attraversa, donna ferita con trauma cranico e lesioni: incidente a Eboli Licata, anziano ferito a bordo imbarcazione: trauma cranico, soccorso urgente e volo in ospedale. Indagini in corso.Un incidente dai contorni ancora da chiarire ha visto coinvolto un uomo di 70 anni nel porto di Licata, in provincia di Agrigento.