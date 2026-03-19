una cerimonia per ricordare le vittime del covid

A Macerata si è svolta una cerimonia al cimitero per commemorare le persone decedute a causa del Covid. Alla giornata nazionale istituita nel 2021 hanno partecipato autorità e il prefetto Giovanni Signer. Il sindaco Sandro Parcaroli ha deposto una corona d’alloro in memoria dei cittadini maceratesi scomparsi. La commemorazione si è svolta alla presenza dei rappresentanti istituzionali.

Macerata ricorda le vittime del Covid con una cerimonia al cimitero. Nella giornata nazionale istituita nel 2021, alla presenza delle autorità e del prefetto Giovanni Signer il sindaco Sandro Parcaroli ha deposto una corona d’alloro per ricordare i maceratesi deceduti (nella foto). "Oggi ci ritroviamo qui, uniti nel silenzio e nel rispetto, per ricordare le vittime della pandemia da Covid 19. Donne e uomini, non numeri ma volti, storie, affetti che il nostro territorio non dimenticherà mai – ha detto il sindaco Parcaroli –. Sono stati mesi durissimi, segnati dalla paura, dalla distanza e da sacrifici che hanno toccato ogni famiglia. Abbiamo perso persone care, abbiamo rinunciato ad abbracci, abbiamo vissuto giorni che resteranno impressi nella nostra memoria collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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