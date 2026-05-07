A Pietra si svolge una serie di eventi chiamata la Settimana Identitaria, che si estende su 25 giorni e comprende complessivamente 11 iniziative. Nel calendario ci sono workshop internazionali, conferenze e altre attività rivolte ai partecipanti. La manifestazione coinvolge diverse realtà e si svolge in più sedi della città, con appuntamenti distribuiti nel corso del mese.

Si comincia con MOSACTA, manifestazione incentrata sull’arte del mosaico, la sua conservazione e le innovazioni tecnologiche nel settore. Il workshop, con ospiti da tutto il mondo, si svolgerà in due giornate: giovedì 7 e venerdì 8 maggio con le conferenze delle 9.30 al Teatro San Pardo e quelle delle 14.30 al Palazzo Ducale. MOSACTA è un evento a cura del dott. Michele Macchiarola, del CNR Istituto di Scienze, Tecnologia e Sostenibilità per lo Sviluppo dei materiali ceramici di Faenza. Lunedì 11 maggio, alle 10.30, sarà ancora Palazzo Ducale a ospitare la presentazione degli “Interventi di sicurezza sismica della Torre di Montecorvino”, a cura della Soprintendenza Archeologia-Belle Arti e Paesaggio Foggia-Bat.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Pietra la Settimana Identitaria: 11 eventi in 25 giorni

Notizie correlate

‘Harry Potter e la Pietra Filosofale’ compie 25 anni: un anno di eventi per celebrare il mago di HogwartsIl 2026 segna il 25° anniversario di “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, il primo film della celebre saga che debuttò al cinema il 16 novembre...

Supermercati chiusi per 25 aprile e primo maggio. La scelta di Coop: "Una decisione identitaria"I supermercati Coop della provincia saranno chiusi in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del primo maggio, Festa del Lavoro.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: A Pietra la Settimana Identitaria: 11 eventi in 25 giorni; Da Torino a Orsara di Puglia in bici per San Michele: Stiamo arrivando; Pietramontecorvino, al via la Settimana Identitaria; Merenda nell’Oliveta, a Carlantino ‘L’olio della Repubblica.

A Pietra la Settimana Identitaria: 11 eventi in 25 giorni tra tradizione, cultura e innovazioneScreenshot comunicato stampa A Pietra la Settimana Identitaria: 11 eventi in 25 giorni Workshop internazionali, conferenze, progetti, sport e ... lucerabynight.it

A Pietra la Settimana Identitaria: 11 eventi in 25 giorniUndici eventi, da giovedì 7 a domenica 31 maggio, tra conferenze, progetti, sport e tradizione, con al centro le due giornate più sentite e partecipate dell’anno: quelle del 16 e 17 maggio, con la ... lasiritide.it

Cuore della manifestazione saranno le giornate del 16 e 17 maggio, dedicate alle celebrazioni del patrono Sant’Alberto #SettimanaIdentitaria #Pietramontecorvino #Giornate - facebook.com facebook