Supermercati chiusi per 25 aprile e primo maggio La scelta di Coop | Una decisione identitaria

I supermercati Coop nella provincia rimarranno chiusi il 25 aprile e il 1° maggio. La decisione è stata comunicata dall’azienda, che ha definito questa scelta come “identitaria”. Nessun esercizio resterà aperto in quei giorni, rispettando le festività nazionali. La chiusura interesserà tutti i punti vendita Coop presenti nella provincia, senza eccezioni.

I supermercati Coop della provincia saranno chiusi in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del primo maggio, Festa del Lavoro. “Da sempre la storia del movimento cooperativo corre in parallelo con i valori delle due ricorrenze - viene evidenziato da Coop Alleanza 3.0 -. Per questo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Coop, supermercati chiusi il 25 aprile e il primo maggio. "Non sono date simboliche, ma momenti da condividere"I supermercati Coop della provincia saranno chiusi in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del primo maggio, Festa del Lavoro.

Coop sceglie di chiudere i supermercati per la Liberazione e la Festa del Lavoro: "Una decisione identitaria"I supermercati Coop della provincia saranno chiusi in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del primo maggio, Festa del Lavoro.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Ma la Sardegna d’inverno rimane uguale?. La risposta di Alice De Andrè in campidanese è esilarante – VIDEO; Inizia lo sciopero degli autotrasportatori: rischio scaffali vuoti e aumenti nei supermercati. Cosa succede.

Chiusi per scelta: supermercati Coop chiusi 25 aprile e 1 maggioREGGIO EMILIA – Da sempre la storia del movimento cooperativo corre in parallelo con i valori delle due ricorrenze del 25 aprile, Festa della Liberazione, e del 1° maggio, Festa del Lavoro. Per questo ... reggionline.com

Coop annuncia: Nostri supermercati chiusi il 25 aprile e 1° maggio, celebriamo la libertàUn gesto che tiene insieme diritti e responsabilità, trovando un equilibrio tra le esigenze dei soci e dei consumatori e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori ... altarimini.it

Qualcuno sa se i supermercati saranno chiusi per il ponte del primo maggio facebook