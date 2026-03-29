Un furto è stato compiuto in una abitazione nella zona di Giuliano di Lecce, nel Capo di Leuca. I ladri sono entrati nell’appartamento di un pensionato e si sono portati via armi da fuoco, gioielli e circa 5.000 euro in contanti. La polizia sta svolgendo indagini per individuare i responsabili e ricostruire l’accaduto.

Il furto, venerdì scorso, a Giuliano di Lecce: i ladri hanno svaligiato l'abitazione di un 82enne approfittando della sua assenza. I malviventi hanno asportato un armadio metallico contenente armi, oltre a 5mila euro in contanti e monili. Sul posto i carabinieri GIULIANO DI LECCE (Castrignano del Capo) – Colpo grosso nel Capo di Leuca: ladri svaligiano la casa di un pensionato e fuggono con un piccolo arsenale, contanti e gioielli. È accaduto nella serata di venerdì a Giuliano di Lecce, frazione di Castrignano del Capo. I malviventi sono riusciti ad accedere nell’abitazione di un 82enne del posto, approfittando dell’assenza dell’uomo. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si sarebbero introdotti nell'immobile dopo aver forzato la porta d'ingresso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Colpo grosso nel Capo di Leuca: via con armi da fuoco, gioielli e 5mila euro

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