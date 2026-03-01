Sal Da Vinci la storia del vincitore di Sanremo 2026 | da New York al teatro con Napoli nel cuore

Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, ha portato sul palco una lunga carriera fatta di musica e passione. Originario di Napoli, ha iniziato a esibirsi a New York prima di tornare in Italia per partecipare all’evento musicale più seguito dell’anno. La sua performance ha lasciato il pubblico e la giuria senza parole, e il suo trionfo diventa ora un capitolo importante della sua storia artistica.

Calato il sipario sul Festival di Sanremo 2026 resta solo una certezza: come sempre è stato un gran bello spettacolo, coronato da una vittoria forse inattesa ma non meno emozionante. A conquistare il primo posto è stato infatti Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, una vittoria che ha il sapore della consacrazione dopo una carriera lunghissima, costruita passo dopo passo, e caratterizzata da una cifra emotiva ben riconoscibile. La sua canzone, intensa e romantica, ha battuto sul filo dei voti gli altri favoriti, con un risultato davvero serrato che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo momento. E oggi, naturalmente, non si parla che di lui, della sua vita e del suo amore per la moglie Paola. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince con "Per sempre sì". La nascita a New York, il cinema con Verdone e l'esibizione per papa Giovanni Paolo II: la sua storia

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026: tutti conoscono la sua ‘Rossetto e Caffè’ ma il suo debutto sul palco risale al 1976. La sua storiaDal debutto discografico a 7 anni fino al doppio Disco di Platino con 'Rossetto e caffè', la storia di un talento napoletano senza tempo ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo, Sal Da Vinci: «Vittoria di chi viene dal basso. Eurovision? Per Sempre sì». La conferenza del podioSanremo 2026 - Sal Da Vinci, con il brano Per sempre sì, è il vincitore del Festival di Sanremo 2026. Batte al rush finale Sayf, con Tu mi piaci tanto. Sul terzo gradino del ... ilmessaggero.it

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%. Nel voto totale (c - facebook.com facebook

Sanremo, STANDING OVATION all’Ariston per Sal Da Vinci Sorprende che Carlo Conti non l’abbia minimamente menzionata/sottolineata… #SalDaVinci #Sanremo2026 x.com