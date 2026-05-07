A Palermo il festival dell’orientamento la coordinatrice Loriana Cavaleri | Non si tratta di una disciplina acritica verso il mercato La scuola non deve formare lavoratori

A Palermo si tiene il festival Futuribili, dedicato all’orientamento e rivolto a chi ha perso fiducia nel ruolo del lavoro nel cambiare la vita. La coordinatrice dell’evento ha spiegato che il festival non mira a promuovere una visione acritica del mercato, ma vuole affrontare i temi legati alla formazione scolastica e alle aspettative sul futuro lavorativo. L’evento si rivolge a un pubblico che si interroga sui percorsi di studio e sulle possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.

Si chiama Futuribili ed è un festival pensato per chi ha smesso di credere che il lavoro possa davvero cambiare la vita. La manifestazione si è svolta all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, a Palermo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Scuola e tecnica: formare soggetti o consumatori di informazioni? Verso una pedagogia della consapevolezza tecnologicaQuando i primi computer entrarono nelle aule scolastiche, tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio, sembrava che il futuro... Futuribili: a Palermo torna il Festival di orientamento che aiuta gli studenti a scegliere il mestiere giustoCosa vuol dire oggi orientarsi? In un mondo attraversato da disuguaglianze, precarietà e trasformazioni continue, non basta più chiedersi che lavoro... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Futuribili, a Palermo il festival che aiuta i giovani a scegliere il proprio futuro; Né talent show né fiera del lavoro: a Palermo duecento studenti incontrano le imprese (e sé stessi); Futuribili: a Palermo torna il Festival di orientamento che aiuta gli studenti a scegliere il mestiere giusto; Futuribili apre a Palermo: duecento colloqui con le imprese e cinquanta incontri di orientamento. Cinquanta aziende, dieci scuole, un solo obiettivo: costruire futuri desiderabili. A Palermo il festival che ripensa l’orientamentoDal 6 all’8 maggio la seconda edizione del festival di Send ETS. Cinquanta aziende incontrano dieci scuole all’Ecomuseo. L’8 maggio un libro sulle disuguaglianze di classe e scuola ... orizzontescuola.it