A Palazzo Buontalenti la mostra Open a cura di Sergio Risaliti e Stefania Rispoli
In occasione del suo cinquantesimo anniversario, l’Istituto Universitario Europeo (EUI) apre le porte di Palazzo Buontalenti con un progetto espositivo che mette in contatto la ricerca accademica con quella artistica contemporanea. Fin dalla sua fondazione, l’EUI ha accolto ricercatori da tutto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
“Open”, Economia invisibile in mostra a Palazzo Buontalenti
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Firmato il #PianoCittàImmobiliPubblici di #Firenze: valorizzazione del patrimonio, riqualificazione di ex caserme e nuovi spazi per cultura, servizi e università. Coinvolti luoghi simbolo come S. Miniato al Monte, Villa Bardini e Palazzo Buontalenti. agenzi x.com
"Io sono un architetto. Ettore Sottsass" at Pistoia's Palazzo Buontalenti reveals a revolutionary career committed to provocative ideas and emotional values as cornerstones of great design. https://www.theflorentine.net/2026/04/29/ettore-sottsass-palazzo-buont - facebook.com facebook