A Palazzo Bastogi si tiene una mostra e un seminario dedicati alle Madri Costituenti, rivolti a giornalisti e aperti al pubblico. L’evento è stato promosso dall’Associazione Stampa Toscana e dal Consiglio Regionale della Toscana, su proposta della presidente dell’ente. Durante l’iniziativa, è previsto anche un intervento di Stefania Saccardi. La sessione si svolge nella sala delle feste del palazzo e mira a approfondire il ruolo delle donne nella stesura della Costituzione italiana.

“Le Madri Costituenti”, seminario per giornalisti e mostra a palazzo Bastogi nella sala delle feste. Associazione Stampa Toscana e Consiglio Regionale della Toscana, su proposta della presidente, Stefania Saccardi hanno organizzato questa iniziativa formativa. Il seminario è dedicato alle donne che furono artefici della Carta Costituzionale e prende spunto dall’esposizione organizzata dal Consiglio Regionale sulle storie personali e politiche delle deputate. “Il tema delle madri costituenti – ha detto la presidente Saccardi – rappresenta una realtà ancora poco conosciuta. Sono contenta di aver accolto queste iniziative perché protagoniste... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Le Madri Costituenti che cambiarono l’Italia: mostra e seminario per giornalisti a Palazzo Bastogi. L’intervento di Stefania Saccardi

Al via il restauro di Palazzo Bastogi, intervento da 250mila euro e un anno di lavori“L’impegno del Comune di Firenze per la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio storico-architettonico continua senza sosta”.

Le Madri Costituenti abruzzesi Filomena Delli Castelli e Maria Agamben Federici, successo del convegno a PescaraPESCARA – Un successo il convegno organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pescara per la Giornata Internazionale...

Temi più discussi: Eventi: a palazzo Bastogi si celebrano le Madri Costituenti; A Firenze una mostra sulle Madri Costituenti; La Consulta Provinciale Femminile celebra le Madri costituenti; Al Museo di Cariati incontro sulle Madri costituenti.

Le Madri Costituenti che cambiarono l’Italia: mostra e seminario per giornalisti a Palazzo Bastogi. L’intervento di Stefania SaccardiLe Madri Costituenti, seminario per giornalisti e mostra a palazzo Bastogi nella sala delle feste. Associazione Stampa Toscana e Consiglio Regionale della Toscana, su proposta della presidente, Stef ... firenzepost.it

A Firenze una mostra per celebrare le Madri Costituenti: da Teresa Mattei a Bianca Bianchi ecco le 21 donne che scrissero la CostituzionePalazzo Bastogi, sede del Consiglio regionale della Toscana, ospita l'esposizione itinerante che approfondisce le figure femminili che fecero parte dell'Assemblea Costituente ... intoscana.it

LE MADRI COSTITUENTI AL CENTRO DELL'INCONTRO PROMOSSO DALLA CONSULTA PROVINCIALE FEMMINILE. Merlin, Iotti, Gotelli: tre percorsi per raccontare l’impegno delle Madri costituenti. Leggi qui: - facebook.com facebook

A palazzo Bastogi si celebrano le Madri Costituenti. Inaugurata la mostra che ripercorre le storie personali e politiche delle prime 21 deputate della Repubblica, promossa insieme alla Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane della Toscana x.com