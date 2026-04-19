Il giardinaggio insegna la pazienza riduce lo stress e regala una forma autentica di serenità accessibile a tutti anche in pochi metri di verde Come vuole insegnare Orticola di Lombardia 2026

Il giardinaggio rappresenta un’attività che coinvolge molte persone, offrendo momenti di tranquillità e benessere anche in spazi ridotti. Durante l’evento Orticola di Lombardia 2026, si approfondiscono pratiche e passioni legate alla cura delle piante e dei fiori. In un esempio, una donna si prende cura di centinaia di rose nel suo giardino, ricevendo in cambio un senso di gioia e soddisfazione.

«G abriella con le centinaia di rose del suo giardino ha stretto una simbiosi molto intima. In cambio delle sue cure, loro la colmano di gioia. Gabriella la troverete sempre carponi sotto le sue Pemberton, a riempirsi di spine ovunque pur di mantenerle pulite dalle erbacce, a potarle con gentilezza anche mentre piove o a legare i lunghi sarmenti fino a sera, sapendo quali daranno più fiori quest’anno. Perché per lei questa cura è fonte di benessere immediato». Orticola 2024: un tuffo tra piante e fiori e giovani giardinieri X Leggi anche › Orticola 2025 all’insegna del giardinaggio naturale Maurizio Zarpellon, garden designer e scrittore, nel suo libro Anime da giardino ( Gribaudo ) ci regala questo simpatico ritratto di un’appassionata di giardinaggio.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il giardinaggio insegna la pazienza, riduce lo stress e regala una forma autentica di serenità, accessibile a tutti, anche in pochi metri di verde. Come vuole insegnare Orticola di Lombardia 2026 Notizie correlate Leggi anche: Prendersi cura delle piante non è solo un gesto estetico. Riduce lo stress, migliora l’umore e aiuta a calmare i pensieri. Ecco cosa succede davvero al cervello quando fai giardinaggio I Vivai Lazio rappresentano un punto di riferimento per tutti gli appassionati di giardinaggio e progettazione del verdedi Pino Riccardi Situati in una delle regioni più affascinanti d’Italia, questi vivai offrono una vasta gamma di piante e servizi che soddisfano ogni...