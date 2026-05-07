A Monza c' è la pianta pattumiera e compare anche un cartello

Da monzatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza, un albero situato in una zona pubblica è stato segnalato come punto di abbandono di rifiuti. Per cercare di limitare i comportamenti scorretti, è stato affisso un cartello che invita a non considerare l’albero come una discarica. Nonostante ciò, alcuni cittadini continuano a lasciare rifiuti davanti all’albero, rendendo necessario un intervento di segnalazione scritto.

“Questo albero non è una discarica”. C’è stato bisogno di apporre un cartello per avvisare i maleducati di non abbandonare i propri rifiuti davanti alla pianta.Dove si trova la pianta pattumieraSuccede a Monza, in largo Molinetto, nel quartiere di San Giuseppe. Lo scatto è stato inviato alla.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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