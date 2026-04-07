VIDEO Real Madrid-Bayern arrivo infuocato | tra la folla compare anche un uomo nudo

Prima del big match tra il Real Madrid e il Bayern Monaco, l’arrivo delle squadre ha attirato l’attenzione con immagini di tifosi lungo la strada, alcuni dei quali hanno acceso fumogeni. La folla si è ammassata per assistere all’evento, creando un’atmosfera carica di emozioni. Tra le scene più sorprendenti, un uomo si è presentato nudo tra i presenti, attirando l’attenzione di tutti. La scorta ha seguito le squadre durante il trasferimento verso lo stadio.

L’arrivo del Real Madrid prima del big match contro il Bayern Monaco regala immagini da grande notte europea: tifosi assiepati lungo la strada, scorta, fumogeni e un’atmosfera ad altissima intensità emotiva. Nel video che sta circolando rapidamente sui social, però, non passa inosservato anche un dettaglio del tutto imprevedibile: un uomo nudo che attraversa la scena e aggiunge un elemento surreale a un contesto già ad altissima tensione. (X@GuillermoRai). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO Real Madrid-Bayern, arrivo infuocato: tra la folla compare anche un uomo nudo Quarti Champions League su Prime Video, PSG-Liverpool e Bayern-Real MadridPrime Video trasmette i quarti di Champions League: PSG-Liverpool e Bayern-Real Madrid in esclusiva, con studio e highlights. Luis Diaz, stagione clamorosa al Bayern Monaco! In gol anche contro il Real Madrid, i numeri di un’annata (la prima in Baviera) pazzescaCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Temi più discussi: Real-Bayern, probabili: Kane rientra, Neuer c'è, Courtois infortunato; Real Madrid-Bayern Monaco: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Anteprima Real Madrid - Bayern München, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Real Madrid-Bayern Monaco: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni dei quarti di Champions. Pagina 0 | Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in tv? Sky o Prime Video, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per l'andata dei quarti di Champions League: le possibili scelte dei due allenatori ... corrieredellosport.it Diretta Real Madrid Bayern Monaco streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 7 aprile 2026Diretta Real Madrid Bayern Monaco streaming video tv, oggi 7 aprile 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League. ilsussidiario.net Dopo aver visto Real Madrid - Bayern Monaco che fanno un altro sport rispetto a quello a cui assistiamo in Italia resto consapevole che a noi manca chi dribbla, chi inventa ma che siamo l'unica Squadra italiana che può competere in Europa. Quest'anno abbi - facebook.com facebook Real Madrid-Bayern Monaco diretta Champions League: segui la sfida ai quarti di finale LIVE x.com