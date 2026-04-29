Anche Giuseppe Cipriani il compagno di Nicole Minetti compare negli Epstein files

Nella giornata di oggi si è diffusa la notizia che anche Giuseppe Cipriani, noto per essere il compagno di Nicole Minetti, compare nei documenti noti come Epstein files. Si tratta di file che riguardano un caso giudiziario collegato a un noto finanziere. La notizia è stata riportata dal podcast di Fanpage.it, che ogni giorno alle 18.00 fornisce aggiornamenti sulle principali vicende di attualità.

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Cosa ci fa il compagno di Nicole Minetti negli Epstein files

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"Ora non resta che rimediare: se si può, revocando la grazia; se non si può, chiedendo scusa, prima che emergano fatti ancor più gravi. Così magari anche le tv e gli altri giornali potranno finalmente pigolare qualcosa". x.com